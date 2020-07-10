Песков не подтвердил аутентичность записи «разговора Путина и Порошенко»

Пётр Порошенко (Фото: Global Look Press)

Кремль никогда не комментирует и не раскрывает детали разговоров президента России Владимира Путина с зарубежными коллегами, за исключением той информации, которую публикует в своих сообщениях пресс-служба. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос об аудиозаписях, на которых звучат голоса, похожие на голоса Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко.

«Что касается опубликованной записи мне неизвестно, чтобы такой разговор имел место. Я также ничего не могу сказать об аутентичности записи», — добавил представитель Кремля.

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