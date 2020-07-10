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Кремль назвал перегибом сравнение радуги со свастикой

Президент России Владимир Путин нетерпимо относится к любим перегибам, в том числе к тем, которые связаны с гомофобией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков корреспонденту РБК.

На уточняющий вопрос корреспондента РБК, как президент относится к сравнению радужного флага со свастикой, Песков ответил, что это сравнение «скорее относится к перегибам». «К перегибам он в целом относится нетерпимо», — заявил пресс-секретарь Кремля.

Песков напомнил, что президент всегда говорит о конкретном законе, который ошибочно трактуется в некоторых западных странах, и «отвергает любые обвинения, что какие-то имеются со стороны государства репрессивные настроения в этой области».

В то же время, по словам Пескова, Путин всегда обращает внимание на национальные устои России в целом, в некоторых национальных республиках, где исторические корни имеют свою особенность, от которой нельзя абстрагироваться.

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