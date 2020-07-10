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Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко подписал приказ о возобновлении диспансеризации и профилактических осмотров. Об этом сообщила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина на круглом столе в Совете Федерации «Усиление мер профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний в новых условиях», передает «РИА Новости»

Документ был подписан 7 июля и сейчас находится на государственной регистрации в Минюсте, отметила Каракулина. По ее словам, решение о проведении диспансеризации в каждом конкретном регионе будет приниматься в зависимости от эпидемиологической ситуации.

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Ранее в Минздраве предложили проводить медосмотры и диспансеризацию только определенных групп взрослого населения на втором и третьем этапах снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Граждан возрасте 65 лет и старше, а также людей с хроническими заболеваниями приглашать на осмотры в медучреждения можно после снятия всех ограничений. Соответствующие рекомендации были утверждены и опубликованы министерством.

Также Минздрав рекомендовал медицинских организациям принимать желающих пройти диспансеризацию через отдельный вход из-за риска распространения инфекции. Внутри медучреждений должны быть соблюдены меры для защиты людей от заражения, например, в здании необходимо установить антисептики, нанести разметку и расставить мебель с учетом социальной дистанции.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: пандемия, Минздрав, Михаил Мурашко
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