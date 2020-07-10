В Москве выписали 1007 выздоровевших после COVID-19 пациентов

В Москве за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 1007 пациентов. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает столичный оперативный штаб.

По ее словам, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 163 093», — добавила она.





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оперштабы по борьбе с вирусом Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом Читать подробнее

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