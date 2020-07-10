Общество , 10 июл, 10:56
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В Москве выписали 1007 выздоровевших после COVID-19 пациентов
В Москве за прошедшие сутки от COVID-19 вылечились 1007 пациентов. Об этом заявила заместитель мэра города по вопросам социального развития Анастасия Ракова, сообщает столичный оперативный штаб.
По ее словам, количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. «За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели еще 1007 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 163 093», — добавила она.
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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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