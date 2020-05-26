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В Тамбовской области убили 101-летнего ветерана войны

В селе Тулиновка Тамбовской области наши мертвым 101-летнего ветерана Великой Отечественной войны, по подозрению в его убийстве задержали местного жителя. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По версии следствия, 46-летний подозреваемый разбил окно и проник в дом к пенсионеру. Там он нанес ветерану несколько ударов топором в область головы. От полученных ранений пожилой мужчина умер на месте.

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Увидев, что в доме также находится 38-летняя внучка погибшего, он ударил топором и ее, после чего скрылся. Женщина была доставлена в медицинское учреждение.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК (убийство) и ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 (покушение на убийство). Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и мотивы преступления.

Теги: убийство, Тамбовская область, ветеран, Великая Отечественная война
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