Лукашенко ответил Венедиктову на слова о цене независимости Белоруссии

Цены, за которую президент Белоруссии Александр Лукашенко мог бы продать свою страну, не существует. Об этом белорусский лидер во время встречи с представителями СМИ 9 июля, передает пресс-служба президента.

Ранее в июле главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону пересказал якобы имевший место разговор президента Владимира Путина с Лукашенко об объединении России и Белоруссии. Венедиктов высказал мнение, что согласие Лукашенко на объединение двух стран — «вопрос торговли».

«Нет той цены, которую они могут мне заплатить, чтобы я пошел на их условия. В гробу карманов нет. Сколько бы у тебя миллиардов не было, на том свете тебе никакие миллиарды не нужны», — заявил Лукашенко, вспомнив слова Венедиктова.

По словам белорусского лидера, суверенитет и независимость не продаются. Лукашенко добавил, что деньги приходят и уходят. Он также выразил намерение позвонить главреду «Эха Москвы» и выразить свою позицию по этому вопросу.