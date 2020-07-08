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Крушение Boeing в Донбассе ,  
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В Киеве заявили о задержании «куратора ДНР из ГРУ»

По данным СБУ, гражданин Украины, будучи «внештатным сотрудником российских спецслужб», в течение шести лет курировал руководство самопровозглашенной ДНР. Ведомство опубликовало записи телефонных разговоров задержанного мужчины
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

В Киеве задержан гражданин Украины, который курировал руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии ГРУ (ныне Главное управление Генштаба). Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как утверждает ведомство, задержанный является «внештатным представителем спецслужб России», он осуществлял функции куратора с 2014 по 2020 годы, в частности, принимал участие в создании «разведывательного управления ДНР» и его подразделений.

Задержанному инкриминируют создание террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает СБУ.

Служба безопасности также утверждает, что у нее есть записи телефонных переговоров задержанного по имени Андрей Николаевич К., которые «раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ» за контроль над руководством ДНР. В опубликованных ведомством записях разговоров, по данным СБУ, упоминаются фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, экс-помощника президента России Владислава Суркова, а также бывших лидеров ДНР Александра Захарченко и Александра Бородая.

Кроме того, по данным СБУ, на записях есть разговоры К. с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко — Совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, предъявила им обвинения в причастности к крушению лайнера.

СМИ назвали генерала ФСБ ключевым фигурантом по делу MH17
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Андрей Бурлака

В конце апреля русская служба Би-би-си, Bellingcat и The Insider назвали Сергея Бурлаку главным фигурантом дела о катастрофе. По данным журналистов, в материалах JIT он фигурировал под псевдонимом Владимир Иванович. По данным Bellingcat, в 2014 и 2015 годах Бурлака постоянно летал в Ростов, Крым и Краснодар, которые журналисты называют «тремя центрами управления украинской операцией». Би-би-си пришла к выводу, что в день крушения Boeing — 17 июля 2014 года — Бурлака был в Ростове-на-Дону, а на следующий день уехал в Москву.

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На борту самолета «Малайзийских авиалиний», летевшего из Амстердама в Куала-Лумпур, были 298 человек, все они погибли. В сентябре 2016-го JIT пришла к выводу, что самолет сбила ракета, запущенная из ЗРК «Бук» из населенного пункта Снежное на востоке Украины (под контролем сил ДНР), а зенитный комплекс принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске. В Москве неоднократно отрицали причастность к произошедшему.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: СБУ, ГРУ, ДНР
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