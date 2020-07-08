В Киеве заявили о задержании «куратора ДНР из ГРУ»

По данным СБУ, гражданин Украины, будучи «внештатным сотрудником российских спецслужб», в течение шести лет курировал руководство самопровозглашенной ДНР. Ведомство опубликовало записи телефонных разговоров задержанного мужчины

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В Киеве задержан гражданин Украины, который курировал руководителей самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) по линии ГРУ (ныне Главное управление Генштаба). Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Как утверждает ведомство, задержанный является «внештатным представителем спецслужб России», он осуществлял функции куратора с 2014 по 2020 годы, в частности, принимал участие в создании «разведывательного управления ДНР» и его подразделений.

Задержанному инкриминируют создание террористической группы или организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины), в ближайшее время ему предъявят обвинение, сообщает СБУ.

Служба безопасности также утверждает, что у нее есть записи телефонных переговоров задержанного по имени Андрей Николаевич К., которые «раскрывают детали межведомственных войн между ГРУ и ФСБ» за контроль над руководством ДНР. В опубликованных ведомством записях разговоров, по данным СБУ, упоминаются фамилии директора ФСБ Александра Бортникова и его заместителей Андрея Бурлаки и Сергея Смирнова, экс-помощника президента России Владислава Суркова, а также бывших лидеров ДНР Александра Захарченко и Александра Бородая.

Кроме того, по данным СБУ, на записях есть разговоры К. с Сергеем Дубинским и Леонидом Харченко — Совместная следственная группа (JIT), занимающаяся расследованием причин крушения малайзийского Boeing 777 в небе над Донбассом в 2014 году, предъявила им обвинения в причастности к крушению лайнера.