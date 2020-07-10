Госдума приняла закон о запуске финансового «супермаркета» на базе ЦБ

Государственная Дума приняла «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», который позволит открыть на базе Центробанка финансовый маркетплейс с различными услугами для граждан. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Маркетплейс может заработать уже до конца 2020 года. Он будет представлять собой электронную платформу-«супермаркет», на которой пользователи смогут круглосуточно и независимо от своего местонахождения дистанционно получать услуги банков, страховщиков и других финансовых организаций.

Клиенту необходимо будет зарегистрироваться на платформе, чтобы получить доступ у услугам всех подключенных к ней компаний-участников. На первом этапе граждане получат доступ к банковским вкладам, ценным бумагам, страховыми продуктам. Позже линейку услуг планируется расширить, в ключи в нее, в том числе, кредитные продукты.

Как сообщает ЦБ, маркетплейс станет дополнительным каналом привлечения клиентов для его компаний-участников. Платформенное решение позволит снизить им затраты как на привлечение клиентов, так и на их обслуживание.