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Финансы ,  
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Госдума приняла закон о запуске финансового «супермаркета» на базе ЦБ

Государственная Дума приняла «О совершении финансовых сделок с использованием финансовой платформы», который позволит открыть на базе Центробанка финансовый маркетплейс с различными услугами для граждан. Об этом сообщает пресс-служба ЦБ.

Маркетплейс может заработать уже до конца 2020 года. Он будет представлять собой электронную платформу-«супермаркет», на которой пользователи смогут круглосуточно и независимо от своего местонахождения дистанционно получать услуги банков, страховщиков и других финансовых организаций.

Клиенту необходимо будет зарегистрироваться на платформе, чтобы получить доступ у услугам всех подключенных к ней компаний-участников. На первом этапе граждане получат доступ к банковским вкладам, ценным бумагам, страховыми продуктам. Позже линейку услуг планируется расширить, в ключи в нее, в том числе, кредитные продукты.

Как сообщает ЦБ, маркетплейс станет дополнительным каналом привлечения клиентов для его компаний-участников. Платформенное решение позволит снизить им затраты как на привлечение клиентов, так и на их обслуживание.

ЦБ не запустит финансовый супермаркет в запланированные сроки
Финансы
Анатолий Аксаков

В регуляторе отметили, что все операции через финансовый «супермаркет» будут проходить с соблюдением требований информационной безопасности, а все операторы будут входить в специальный реестр ЦБ.

Изначально маркетплейс должен был заработать в феврале 2019 года, однако в Госдуме затянулось обсуждение законопроекта «О регулировании электронных платформ», из-за чего запуск платформы был отложен на неопределенный срок.

Как сообщал глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, документ требовал доработок, поскольку не согласовывался с Гражданским кодексом, законом о биометрической идентификации банковских клиентов и проектом закона «О цифровых финансовых активах».

Теги: Госдума, Центробанк, финансы
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