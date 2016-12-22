ЦБ не запустит финансовый супермаркет в запланированные сроки

Маркетплейс ЦБ — онлайн-платформа для продажи финансовых услуг населению — будет запущен с опозданием. Регулирующий его работу законопроект требует доработки, и Госдума не успевает его рассмотреть к запланированному сроку запуска

Анатолий Аксаков (Фото: Carlo Allegri / Reuters)

Запуск маркетплейса ЦБ, который должен был заработать в середине февраля 2019 года, откладывается на неопределенный срок из-за затянувшегося согласования законопроекта «О регулировании электронных платформ». Документ до сих пор находится на стадии обсуждения, его внесение в Госдуму ожидается до конца 2018 года, сообщил РБК глава думского комитета по финансовым рынкам Анатолий Аксаков.

До февраля принять его, «очевидно, не успеем», «планируем принять в первой половине 2019 года», добавил он. Законопроект требует юридических доработок, потому что не состыкуется с законом о биометрической идентификации банковских клиентов, Гражданским кодексом РФ и законопроектом «О цифровых финансовых активах», пояснил Аксаков.

В ЦБ подтвердили, что в настоящее время идет предварительное согласование законопроекта с профильными ведомствами и в Госдуму его планируется внести до конца года. «Промышленная версия «Маркетплейс 1.0» по банковским вкладам может быть введена в эксплуатацию после принятия соответствующих регуляторных изменений», — подчеркнули в пресс-службе ЦБ, пообещав, что технологическая готовность платформы Московской биржи (оператора проекта) и регистратора финансовых транзакций на базе Национального расчетного депозитария (НРД) будет обеспечена согласно графику проекта — в феврале 2019 года. Мосбиржа также подтвердила планы по технологической готовности запуска проекта в феврале.

Разрабатываемый законопроект должен определить статус электронной платформы для маркетплейса ЦБ, а также установить требования к операторам электронных платформ, в частности к их капиталу. Платформы будут делиться на два типа — «тяжелые» и «легкие», говорила «Коммерсанту» советник первого зампреда ЦБ Елена Чайковская. «Тяжелые» (требование по капиталу — не менее 100 млн руб.) смогут самостоятельно идентифицировать клиентов, «легкие» (капитал не менее 10 млн руб.) — использовать клиентские данные уполномоченных банков-партнеров.

Что такое маркетплейс ЦБ Маркетплейс, разрабатываемый по инициативе ЦБ, — это онлайн-магазин финансовых продуктов, где все желающие круглосуточно и независимо от своего местоположения смогут приобретать вклады, страховки и другие финансовые услуги. Продукты клиентам будут показывать витрины маркетплейса. Ключевым звеном проекта являются электронные платформы, соединяющие поставщиков услуг с витринами — агрегаторами услуг. На первом этапе запуска «Маркетплейс 1.0» клиенты получат только доступ к банковским вкладам (в настоящее время в проекте участвуют 15 банков, сообщила пресс-служба Мосбиржи). В дальнейшем розничным клиентам станет доступна покупка паев паевых инвестиционных фондов (ПИФ), гособлигаций, а также страховых и кредитных продуктов. Проект должен повысить конкуренцию на финансовом рынке, так как предоставит потребителю доступ к продуктам небольших компаний, которым трудно конкурировать с крупными игроками из-за масштаба, заявлял, анонсируя год назад разработку системы, первый зампред ЦБ Сергей Швецов.

Убрать анонимность

Сложности со состыковкой законопроекта, регулирующего маркетплейс, с законом о биометрической идентификации, ГК РФ и законопроектом о цифровых финансовых активах руководитель группы по оказанию налоговых услуг компаниям финансового сектора KPMG в России и СНГ Михаил Клементьев связывает с противодействием отмыванию доходов. «Я предполагаю, все эти законы объединяет важный элемент, направленный на идентификацию участников торгов и клиентов банков в интересах исполнения закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем», — говорит он. «Электронные торги сами по себе предполагают анонимность, и перед регулятором стоит задача стандартизации механизма деанонимизации и допуска к торгам только прозрачных игроков», — указывает Клементьев.

Движение почти всех законодательных инициатив, связанных с цифровой экономикой, сейчас приостановлено, знает руководитель блокчейн-интегратора Sputnik DLT Артем Толкачев. Причина — необходимость «обеспечить единую позицию по всем законопроектам и разработать единую терминологию и предмет регулирования».

Маркетплейс связан с рядом проектов, которые стартуют в ближайшее время, напоминает зампред правления Совкомбанка Алексей Панферов. Совкомбанк не видит трагедии в переносе запуска маркетплейса. «В начале года будет запущена система быстрых платежей (СБП), чей функционал крайне важен для расчетов на маркетплейсе, а также появится больше ясности с динамикой пополнения Единой биометрической системы, без данных которой удаленная идентификация клиентов по стране работать не может», — указывает он.

Банки пока не выполняют целевых показателей по сбору биометрических данных клиентов. До конца года сбор биометрии должен начаться в 20% банковских отделений (примерно 4 тыс.). А согласно «Карте точек банковского обслуживания, где можно сдать биометрию», эти услуги оказывают только около 450 отделений. По словам первого замдиректора департамента информационной безопасности ЦБ Артема Сычева, внедрение биометрической системы в банковском секторе осложняется нехваткой криптографического оборудования.