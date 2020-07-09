В Кремле отреагировали на запись «переговоров Путина и Порошенко»

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не знают о аудиозаписях, на которых звучат голоса, похожие на голоса президента России Владимира Путина и экс-президента Украины Петра Порошенко. Об этом передает «РИА Новости».

«Я не знаю, о чем вы говорите, мы не знакомы с этой публикацией», — сказал пресс-секретарь президента. По словам Пескова, он не знает, как на Украине могли быть сделаны аудиозаписи телефонного разговора Порошенко с Путиным, так как такие разговоры проходят в закрытом режиме.

Записи ранее представил внефракционный депутат Верховной рады Андрей Деркач на пресс-конференции в Киеве.

Сам депутат не утверждал, что на этих записях слышны разговоры двух президентов, а уточнил, что на записи звучат голоса, похожие на голоса Путина и Порошенко. По словам Деркача, запись сделана 30 апреля 2015 года, через два месяца после окончания боев за Дебальцево и подписания в феврале минских соглашений.