СМИ сообщили о смерти россиянина в Таиланде

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В городе Паттайя в Таиланде найден мертвым россиянин. Об этом сообщает издание The Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

Тело нашли в комнате гостевого дома, которую снимал 45-летний россиянин. Правоохранительные органы не обнаружили следы насильственных действий на теле умершего.

Хозяйка дома рассказала журналистам издания, что жилец должен был возвращаться домой, но не хотел этого делать и просил ее помочь ему остаться в Таиланде. Имя россиянина местная полиция попросила не называть потому, что следствие еще не закончено, а также ведомство собирается сообщить о смерти мужчины его семье и посольству России.

РБК российское посольство в Королевстве Таиланд сообщило, что пока к ним не поступала информация по данному поводу.