Жертвами пожара в частном доме под Пензой стали семь человек

Фото: ГУ МЧС по Пензенской области

Трое детей и четверо взрослых погибли при пожаре в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Пожар произошел в доме по адресу: Заречный переулок, дом 11. Сначала сообщалось о пяти жертвах.

По данным пресс-службы МЧС, к моменту прибытия пожарных наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри дома. Когда огонь потушили, в здании обнаружили семерых погибших, в том числе двух девочек 2012 года рождения и одну — 2008 года рождения.

На месте происшествия работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория.

ГУ МЧС России по Пензенской области сообщает, что дом полностью сгорел.