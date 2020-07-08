Дмитрий Колдун (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Белорусского певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Белоруссии, передает БелТА.

Артист почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Он обратился к врачам, после чего его поместили в 6-ю больницу Минска с признаками интоксикации неясного генеза.

В больнице ему сделали экспресс-тест на коронавирус и ПЦР-диагностику. Анализы показали отсутствие у певца COVID-19, врачи также исключили диагноз «пневмония».

В Минздраве республики отметили, что сейчас состояние Колдуна стабильное, его готовят к выписке и дальнейшему амбулаторному лечению. Окончательный диагноз певцу поставят после завершения всех необходимых лабораторных исследований.