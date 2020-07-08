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Певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске

Дмитрий Колдун
Дмитрий Колдун (Фото: Виктор Толочко / РИА Новости)

Белорусского певца Дмитрия Колдуна госпитализировали в Минске. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения Белоруссии, передает БелТА.

Артист почувствовал недомогание, у него поднялась температура. Он обратился к врачам, после чего его поместили в 6-ю больницу Минска с признаками интоксикации неясного генеза.

В больнице ему сделали экспресс-тест на коронавирус и ПЦР-диагностику. Анализы показали отсутствие у певца COVID-19, врачи также исключили диагноз «пневмония».

В Минздраве республики отметили, что сейчас состояние Колдуна стабильное, его готовят к выписке и дальнейшему амбулаторному лечению. Окончательный диагноз певцу поставят после завершения всех необходимых лабораторных исследований.

Сооснователь группы «Чайф» Владимир Бегунов заразился коронавирусом
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Владимир Бегунов

Ранее 8 июля один из основателей рок-группы «Чайф», 61-летний гитарист Владимир Бегунов сообщил, что у него подтвердился COVID-19. «К великому сожалению, я стал частью статистики. Мне поставлен диагноз COVID-19, пневмония», — сказал Бегунов. Он отметил, что вовремя обратился к врачам, поэтому поражение его легких составляет только 10%. Музыкант добавил, что болезнь протекает очень тяжело.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Теги: Белоруссия, певец, госпитализация
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