В Нидерландах полиция нашла камеры пыток в транспортных контейнерах

Фото: politie.nl

Нидерландская полиция арестовала шесть подозреваемых в подготовке похищения людей и захвате заложников. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В пригороде Роттердама правоохранительные органы нашли семь грузовых контейнеров, шесть из которых были превращены в тюремные камеры и камеры пыток. Полиция узнала о камерах благодаря взлому зашифрованной переписки мужчины, подозреваемого в наркоторговле. Полиция увидела в ней фото одного из помещений, где был стоматологический стул с привязками для рук и ног.

Контейнеры были оснащены звуко- и теплоизоляцией. По данным ведомства, в них находились несколько комлектов полицейской формы, бронежилеты, секаторы, сучкорезы, пилы, скальпели, плоскогубцы, наручники, скотч, балаклавы и черные хлопковые мешки, которые можно натянуть на голову. Также при обыске дома одного из подозреваемых было найдено 24 кг MDMA (экстази).

По данным полиции, задержанные не успели воспользоваться камерами. Ведомство заметило контейнеры в апреле 2020 года, когда группа мужчин ежедневно работала рядом с ними, один из них встречался с главным подозреваемым в наркоторговле, чья переписка была взломана.