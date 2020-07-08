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В Нидерландах полиция нашла камеры пыток в транспортных контейнерах

Фото: politie.nl
Фото: politie.nl

Нидерландская полиция арестовала шесть подозреваемых в подготовке похищения людей и захвате заложников. Об этом сообщила пресс-служба полиции.

В пригороде Роттердама правоохранительные органы нашли семь грузовых контейнеров, шесть из которых были превращены в тюремные камеры и камеры пыток. Полиция узнала о камерах благодаря взлому зашифрованной переписки мужчины, подозреваемого в наркоторговле. Полиция увидела в ней фото одного из помещений, где был стоматологический стул с привязками для рук и ног.

Контейнеры были оснащены звуко- и теплоизоляцией. По данным ведомства, в них находились несколько комлектов полицейской формы, бронежилеты, секаторы, сучкорезы, пилы, скальпели, плоскогубцы, наручники, скотч, балаклавы и черные хлопковые мешки, которые можно натянуть на голову. Также при обыске дома одного из подозреваемых было найдено 24 кг MDMA (экстази).

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По данным полиции, задержанные не успели воспользоваться камерами. Ведомство заметило контейнеры в апреле 2020 года, когда группа мужчин ежедневно работала рядом с ними, один из них встречался с главным подозреваемым в наркоторговле, чья переписка была взломана.

Теги: наркотики, полиция, Нидерланды
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