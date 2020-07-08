Мэра Мурманска госпитализировали с коронавирусом

Евгений Никора (Фото: gov-murman.ru)

Глава мурманской городской администрации Евгений Никора заболел пневмонией и госпитализирован. Об этом РБК сообщила министр информационной политики Мурманской области Александра Кондаурова.

«Он госпитализирован, у него точно пневмония. По поводу COVID мы пока уточняем информацию, в самое ближайшее время станет известно», — заявила Кондаурова.

При этом в беседе с «РИА Новости» Никора сообщил, что у него подтвержден коронавирус. По его словам, его госпитализировали 7 июля после того, как он почувствовал недомогание.

«У меня состояние средней тяжести, но чувствую себя лучше, чем это звучит, диагностировали двустороннюю пневмонию», — заявил мэр. Он добавил, что почти наверняка знает, где именно заразился, но не уточнил детали. В больнице он проведет еще минимум десять дней.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, к 8 июля в Мурманской области выявлено 6359 человек с COVID-19. 3785 пациентов выздоровели, 21 человек умер.

Ранее в июле коронавирусную инфекцию обнаружили у министра здравоохранения Кемеровской области Михаила Малина. Вместе с ним заболели еще три сотрудника ведомства. В пресс-службе правительства региона пояснили, что сотрудники и руководство Минздрава Кузбасса постоянно посещают больницы и находятся в зоне риска. Часть сотрудников министерства после выявления источника заболевания ушла на карантин.