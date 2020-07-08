В Татарстане произошел пожар в торговом центре

Фото: МЧС России

В городе Альметьевск в Татарстане произошел пожар в ТЦ «Панорама», пострадавших нет. Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС России по республике.

«По прибытии первого пожарно-спасательного подразделения установлено, что происходит горение фасада здания», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что ТЦ работал частично: ресторан быстрого питания на третьем этаже, магазин электроники на втором и шесть павильонов на первом этаже. Здание самостоятельно покинули 45 человек.

Согласно сообщению, в 15:38 было ликвидировано открытое горение внутри помещений и на фасаде здания, площадь пожара на фасаде составила порядка 50 кв. м. Причина возгорания уточняется.