На заводе минеральной воды в Ставропольском крае загорелись склады

Фото: МЧС России

В Ставропольском крае на заводе по розливу минеральной воды «Октябрь А» загорелись два склада с поддонами. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Общая площадь пожара составляет 2 850 кв. м. По данным ведомства, наблюдается сильное задымление, угрозы распространения огня нет, но есть угроза обрушения кровли.

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

В 16:12 по местному времени (совпадает с московским), пожар локализовали на площади 600 кв. м.

В июне два человека пострадали при возгорании резервуара с нефтепродуктами на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижневартовске. Площадь пожара составила около 700 кв. м.



