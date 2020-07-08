На заводе минеральной воды в Ставропольском крае загорелись склады
В Ставропольском крае на заводе по розливу минеральной воды «Октябрь А» загорелись два склада с поддонами. Об этом сообщается на сайте регионального управления МЧС.
Общая площадь пожара составляет 2 850 кв. м. По данным ведомства, наблюдается сильное задымление, угрозы распространения огня нет, но есть угроза обрушения кровли.
По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.
В 16:12 по местному времени (совпадает с московским), пожар локализовали на площади 600 кв. м.
В июне два человека пострадали при возгорании резервуара с нефтепродуктами на нефтеперерабатывающем предприятии в Нижневартовске. Площадь пожара составила около 700 кв. м.