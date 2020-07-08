Матвиенко исключила автоматическое наделение Медведева статусом сенатора

Дмитрий Медведев (Фото: Global Look Press)

Заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев не получит автоматически статус пожизненного сенатора в Совете Федерации как бывший президент России, поскольку для этого необходимо внести изменения в законодательство. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Что касается права президента Российской Федерации стать пожизненным сенатором, то это не происходит автоматически», — сказала Матвиенко. Она напомнила, что в ст. 95 Конституции есть право отказа от этой должности.

«Поэтому в законе нужно будет прописать механизм действия этой поправки. В пакете законов также будет готовиться и этот механизм», — пояснила спикер.

После принятия поправок в Конституцию, которые вступили в силу 4 июля, президента России наделили правом назначать до 30 сенаторов из числа граждан, «имеющих выдающиеся заслуги перед страной в сфере государственной и общественной деятельности». Семь из них могут получить этот пост пожизненно.