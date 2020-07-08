СК проверит сообщения о нападении на женщин в парке в Нижнекамске

Фото: Следственный комитет РФ

Следователи Татарстана проведут проверку по факту нападения мужчины на гуляющих женщин с детьми в Нижнекамске. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета России.

Отмечается, что ранее в СМИ появилась запись с камер видеонаблюдения, где мужчина в городском парке нападает со спины на гуляющую с детьми женщину. Злоумышленник сильно бьет ее ногой, после чего она падает, а мужчина продолжает ее избивать. Затем такие же действия мужчина совершает в отношении еще нескольких женщин.

Ранее «Татар-информ» со ссылкой на МВД по Республике Татарстан сообщил, что нападавший был задержан полицией. Им оказался 34-летний житель города, в отношении которого был составлен протокол за административное правонарушение по статье «Мелкое хулиганство». Потерпевшему была назначена судебно-медицинская экспертиза.

Издание Kazanfirst писало, что мужчине выписали штраф и отпустили.