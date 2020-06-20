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На западе Германии установили памятник Ленину

В городе Гельзенкирхен в западной Германии открыли памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает газета Die Welt.

Его установили по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), уточняет издание. Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, ее высота более двух метров. МЛПГ приобрели ее и установили, несмотря на протесты властей и местных жителей.

Изначально администрация Гельзенкирхена была против установки статуи: власти осуждали инициативу МЛПГ, утверждая, что коммунистический лидер «выступал за насилие, угнетение, террор и привел к ужасным человеческим страданиям», что несовместимо с идеалами демократии.

Однако административный суд разрешил партии установить его. На акцию против установки памятника вышло более 50 человек, среди которых были представители правых радикальных политических течений.

В МЛПГ заявили, что Ленин, напротив, был «мировым пионером народной свободы и демократии».

Ранее в июне неизвестные облили краской памятник советскому солдату в Литве. Инцидент произошел в поселке Шета Кедайняйского района — памятник находился на местном воинском кладбище.

Памятник облили красной краской. На место происшествия выезжал представитель российского посольства. Глава дипмиссии в Вильнюсе Александр Кудрявцев заявил, что в ближайшее время памятник приведут в порядок.

Теги: памятник, Германия
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