На западе Германии установили памятник Ленину

В городе Гельзенкирхен в западной Германии открыли памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщает газета Die Welt.

Его установили по инициативе Марксистско-ленинской партии Германии (МЛПГ), уточняет издание. Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, ее высота более двух метров. МЛПГ приобрели ее и установили, несмотря на протесты властей и местных жителей.

Изначально администрация Гельзенкирхена была против установки статуи: власти осуждали инициативу МЛПГ, утверждая, что коммунистический лидер «выступал за насилие, угнетение, террор и привел к ужасным человеческим страданиям», что несовместимо с идеалами демократии.

Однако административный суд разрешил партии установить его. На акцию против установки памятника вышло более 50 человек, среди которых были представители правых радикальных политических течений.