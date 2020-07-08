В Москве за сутки от коронавируса вылечились более тысячи человек

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве от коронавирусной инфекции вылечились 1 195 пациентов. Об этом со ссылкой на слова заммэра столицы Анастасии Раковой сообщил московский оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

«Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 160 913» — сообщила вице-мэр.

По последним данным, в столице число умерших от коронавируса с начала эпидемии превысило 4 тыс. человек, при этом в целом по России умерли 10 494 человека.

По данным сайта Стопкоронавирус.рф, Москва находится на первом месте в России по числу заболевших и по числу тех, кто умер с диагнозом COVID-19.