СК возбудил уголовное дело из-за утонувших в Хабаровском крае двоих детей

Карьер у поселка Херпучи (Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двоих детей в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным следствия, 24 июня во время катания на самодельном плоту в водоеме, расположенном рядом с поселком Херпучи, утонули двое восьмилетних детей.

«В рамках расследования будут установлены причины, по которым малолетние находились возле опасного объекта (водоема) без сопровождения взрослых, а также иные причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Агентство «Хабаровский край сегодня» уточняет, что трое восьмилетних детей отправились кататься на самодельном плоту в карьере, оставшемся после работы золотодобывающих драг. «Плот перевернулся, и дети оказались в воде. Погода была холодной, шел дождь, выбраться на берег смог только один ребенок. Он и рассказал о происшествии», — сообщили агентству в региональном управлении МЧС.