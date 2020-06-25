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СК возбудил уголовное дело из-за утонувших в Хабаровском крае двоих детей

Карьер у поселка Херпучи
Карьер у поселка Херпучи (Фото: ГУ МЧС по Хабаровскому краю)

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту смерти двоих детей в Хабаровском крае. Об этом сообщается на сайте следственного управления СКР по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области.

По данным следствия, 24 июня во время катания на самодельном плоту в водоеме, расположенном рядом с поселком Херпучи, утонули двое восьмилетних детей.

«В рамках расследования будут установлены причины, по которым малолетние находились возле опасного объекта (водоема) без сопровождения взрослых, а также иные причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — говорится в сообщении.

Дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Агентство «Хабаровский край сегодня» уточняет, что трое восьмилетних детей отправились кататься на самодельном плоту в карьере, оставшемся после работы золотодобывающих драг. «Плот перевернулся, и дети оказались в воде. Погода была холодной, шел дождь, выбраться на берег смог только один ребенок. Он и рассказал о происшествии», — сообщили агентству в региональном управлении МЧС.

15 июня четверо взрослых погибли при попытке спасти тонущую девочку в реке Онон в Забайкальском крае. Попав в водоворот, 15-летняя девочка начала тонуть, взрослые бросились ее спасать. К ним присоединись трое рыбаков, удивших рыбу неподалеку. Девочку удалось спасти.

Теги: дети, СК, водоем, новости
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