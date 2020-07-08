Пожар произошел на крыше здания НИИ биохимии на юго-западе Москвы

Возгорание произошло на территории Научно-исследовательского института (НИИ) биоорганической химии им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова, расположенного на юго-западе Москвы. К настоящему времени возгорание ликвидировано, сообщается на сайте столичного главка МЧС.

7 июля в 22:53 спасатели получили информацию о возгорании в здании, расположенном по адресу: улица Миклухо-Маклая, дом 16/10, корпус 1.

По данным спасателей, на площади 10 кв. м. происходило горение битума.

Пожар был локализован в 23:23. Ликвидировали пожар в 23:40. Для ликвидации пожара были высланы порядка 25 единиц техники. Данных о пострадавших не поступало.