В Красноярске после проблем с датчиком шасси сел самолет Nordstar
В аэропорту Красноярска совершил штатную посадку самолет авиакомпании Nordstar, на борту которого были проблемы со срабатыванием датчика невыпуска шасси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordstar.
«Самолет совершил посадку в штатном режиме. После срабатывания сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов был совершен заход на второй круг и был совершен пролет на малой высоте над ВПП с целью проверки положения элементов шасси», — сообщили в пресс-службе.
После выполнения маневра визуальный осмотр показал то, что все стойки шасси выпущены в нормальном посадочном положении, и самолет совершил посадку в штатном режиме. В авиакомпании добавили, что при посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.
Ранее «Интерфакс» со ссылкой на свои источники сообщил о том, что самолет ATR-42, вылетевший из Северо-Енисейска, совершил экстренную посадку в аэропорту Красноярска. Источник в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре также сообщил «РИА Новости» о том, что при посадке в Красноярске у самолета сработал датчик неисправности при выпуске шасси.