В Красноярске после проблем с датчиком шасси сел самолет Nordstar

Пассажирский самолет ATR 42 (Фото: Илья Наймушин / РИА Новости)

В аэропорту Красноярска совершил штатную посадку самолет авиакомпании Nordstar, на борту которого были проблемы со срабатыванием датчика невыпуска шасси. Об этом РБК сообщили в пресс-службе авиакомпании Nordstar.

«Самолет совершил посадку в штатном режиме. После срабатывания сигнализации в соответствии с требованиями нормативных документов был совершен заход на второй круг и был совершен пролет на малой высоте над ВПП с целью проверки положения элементов шасси», — сообщили в пресс-службе.

После выполнения маневра визуальный осмотр показал то, что все стойки шасси выпущены в нормальном посадочном положении, и самолет совершил посадку в штатном режиме. В авиакомпании добавили, что при посадке никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал.