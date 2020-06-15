Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса

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В работе социальной сети Instagram в нескольких странах произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, а также жалобы пользователей в Twitter.

О проблемах сообщили пользователи из США, Великобритании, Индонезии, Испании, Португалии и Италии. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности в Москве.

Почти половина жалоб пользователей (46%) касалась проблем с просмотром ленты новостей. Еще 37% жалоб относилось к доступу в личный аккаунт. Остальные 15% пожаловались на работу веб-сайта.

«Приложение Instagram не работает весь день? Я даже не могу его открыть. Я даже переустановила его. У кого-нибудь еще есть проблемы?» — жаловалась повествовательница Twitter с ником Rousagi из США.