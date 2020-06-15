Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 16 июня
USD ЦБ: 70,4 (+1,78) Quote, 12:49
Курс евро на 16 июня
EUR ЦБ: 79,15 (+1,22) Quote, 12:49
СМИ узнали о планах заполнять стадионы РПЛ на 30% вместимости Спорт, 19:31 Роструд напомнил о повышенной оплате в день голосования по Конституции Общество, 19:24 Адвокат объяснила опьянение Михаила Ефремова Общество, 19:18 Что случилось за день. Главные новости РБК Общество, 19:12 Осознанные запросы: чего хотят пользователи приложений для медитаций Pro, 19:11 В СК опровергли сообщения о смерти стрелявшего в полицейских Общество, 19:05 Российские Су-27 перехватили бомбардировщики США над Балтийским морем Политика, 19:00 Goldman Sachs предсказал рост акций General Motors более чем на 30% Quote, 18:37 Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса Технологии и медиа, 18:33 Убивший студентку историк Соколов отказался от адвокатов Общество, 18:24 Стрельбу в Москве сочли посягательством на жизнь полицейского Общество, 18:21 Открывший огонь по полиции на Ленинском проспекте умер в больнице Общество, 18:18 Путин заявил о необходимости поменять обветшалые нормы в строительстве Бизнес, 18:13 Эксперт допустил недостоверность базы данных «застрявших» за рубежом Общество, 18:10
Технологии и медиа ,  
0 

Пользователи Instagram пожаловались на сбой в работе сервиса

Фото: Dado Ruvic / Reuters
Фото: Dado Ruvic / Reuters

В работе социальной сети Instagram в нескольких странах произошел сбой. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов, а также жалобы пользователей в Twitter.

О проблемах сообщили пользователи из США, Великобритании, Индонезии, Испании, Португалии и Италии. Небольшое количество сбоев также зафиксировано в России, в частности в Москве.

Почти половина жалоб пользователей (46%) касалась проблем с просмотром ленты новостей. Еще 37% жалоб относилось к доступу в личный аккаунт. Остальные 15% пожаловались на работу веб-сайта.

«Приложение Instagram не работает весь день? Я даже не могу его открыть. Я даже переустановила его. У кого-нибудь еще есть проблемы?» — жаловалась повествовательница Twitter с ником Rousagi из США.

В комментариях к записи другие пользователи отмечали, что проблема коснулась приложения для телефонов на системе Android.

РБК направил запрос представителю Instagram.

Предыдущий сбой в Instagram произошел 11 июня. Тогда пользователи испытывали проблемы с просмотром ленты новостей, доступом в свой аккаунт и просмотром историй.

Теги: Instagram, сбой в работе, пользователи, жалобы
Материалы по теме
В работе социальной сети Instagram произошел сбой
Технологии и медиа
В работе Telegram произошел глобальный сбой
Технологии и медиа
В работе Twitter произошел сбой
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter