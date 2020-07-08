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Политика ,  
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Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщили РБК в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Решение носит политический и ангажированный характер. Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен», — говорится в заявлении Володина.

Также Спикер Госдумы упомянул слова Рашкина, произнесенные им на митинге в 2009 году: «Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в 1991 году, на ... Володиных... Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали».

«К кому эти угрозы «кровью смыть позор»? Ко мне? Валерий Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает», — отметил Володин.

Спикер также напомнил о том, что в 1991 году он работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал и в управлении страной не участвовал. При этом, по словам Володина, сам Рашкин в начале 1990-х годов работал в партийных структурах КПСС.

Володин добавил, что воспринял обращение Рашкина в ЕСПЧ как оскорбление, наносящее моральный вред и как прямую угрозу. Он также призвал парламентария извиниться.

«Если он (Рашкин. — ред. РБК) так переживает за страну и считает себя патриотом, то должен был обратить внимание, что сам документ ЕСПЧ озаглавлен «Рашкин против России». В этом и есть смысл происходящего», — добавил председатель Госдумы.

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Поводом для судебного разбирательства стали слова Рашкина, произнесенные им на митинге 7 ноября 2009 года. Со Слов Володина, тогда Рашкин публично утверждал, что в 1991 году он «совершил переворот и повинен в преступлениях перед народом и русской нацией». Володин назвал эти высказывания порочащими.

В апреле 2010 году суд обязал Рашкина выплатить Вячеславу Володину 1 млн руб. в качестве компенсации морального вреда.

Теги: Госдума, Валерий Рашкин, ЕСПЧ, новости
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ЕСПЧ обязал Россию выплатить депутату Рашкину €7,8 тыс.
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