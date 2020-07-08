Володин назвал политическим решение ЕСПЧ о выплате €7,8 тыс. Рашкину

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате компенсации депутату Госдумы от КПРФ Валерию Рашкину в размере €7,8 тыс. носит политический и ангажированный характер, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом сообщили РБК в пресс-службе нижней палаты парламента.

«Решение носит политический и ангажированный характер. Никакого отношения к правосудию и объективности не имеет, и я с ним не согласен», — говорится в заявлении Володина.

Также Спикер Госдумы упомянул слова Рашкина, произнесенные им на митинге в 2009 году: «Все эти преступления лежат тяжелым грузом на власти, которая совершила переворот в 1991 году, на ... Володиных... Кровью они должны смыть этот позор, который они нам здесь навязали».

«К кому эти угрозы «кровью смыть позор»? Ко мне? Валерий Рашкин либо все перепутал, либо умышленно искажает», — отметил Володин.

Спикер также напомнил о том, что в 1991 году он работал преподавателем в вузе, никакой партийной должности не занимал и в управлении страной не участвовал. При этом, по словам Володина, сам Рашкин в начале 1990-х годов работал в партийных структурах КПСС.