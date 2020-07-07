Власти Мельбурна снова ввели режим самоизоляции из-за коронавируса

Около 4,9 млн жителей второго по величине города Австралии Мельбурна (штат Виктория) вернутся к режиму самоизоляции из-за роста числа новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил премьер-министр Виктории Даниэль Эндрюс, передает телеканал Sky news.

По его словам, ограничения в городе будут введены с 23:59 8 июля на шесть недель, чтобы попытаться предотвратить вторую волну.

Как уточняет телеканал, Мельбурн будет находиться под более строгой изоляцией, жителям города разрешат покидать дома только для похода в магазин за едой и другим необходимым,

Ранее власти Австралии с 8 июля решили закрыть границу между двумя штатами Викторией и Новым Южным Уэльсом из-за распространения коронавируса. Особые условия будут действовать для грузового транспорта и тех, кому необходимо перемещаться между штатами.