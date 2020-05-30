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В Шереметьево экстренно сел летевший из Пекина Boeing 777

Фото: Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters

Самолет Boeing 777 авиакомпании «Аэрофлот», совершавший грузовой рейс из Пекина, экстренно сел в аэропорту Шереметьево после сигнала о неисправности. Об этом сообщил РБК официальный представитель «Аэрофлота» Михаил Демин.

Он пояснил, что во время руления при запуске вспомогательной силовой установки произошло ее автоматическое выключение. В результате сработал датчик неисправности.

Пассажиров внутри не было, посадка прошла в штатном режиме. Угрозы жизни и здоровью экипажа не было.

28 мая после сигнала о неисправности двигателя в Шереметьево экстренно сел самолет Sukhoi Superjet 100. Пассажиров на его борту не было. По предварительным данным, причиной посадки стал отказ одного из двигателей. Посадка прошла в штатном режиме, никто не пострадал.

Теги: Шереметьево, «Аэрофлот», новости РБК
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