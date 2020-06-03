Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июня
USD ЦБ: 68,34 (-0,64) Quote, 13:54
Курс евро на 4 июня
EUR ЦБ: 76,62 (-0,15) Quote, 13:54
Начальник цеха ТЭЦ в Норильске отказался от дачи показаний Общество, 23:34 В Москве умерли 64 пациента с коронавирусом Общество, 23:15 В Афинах произошли столкновения с полицией из-за смерти Флойда в США Общество, 23:10 В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским Общество, 22:53 СК начал проверку из-за блузки с портретом Гитлера в московском магазине Общество, 22:25 Российский гроссмейстер Дубов выиграл шахматный онлайн-турнир Спорт, 22:22 Как справиться с тревогой и паническими атаками Совместный проект, 22:20 Белый дом заявил о готовности Трампа направить против погромщиков армию Политика, 22:14 СМИ узнали о новых целях санкций США в отношении «Северного потока-2» Политика, 22:06 Трамп объяснил свое появление в бункере во время беспорядков Политика, 21:53 Стала известна суть иска Керимова к «Ведомостям» Технологии и медиа, 21:53 Искусство жить по-голландски: как устроен идеальный дом РБК Стиль и RED7, 21:30 РФС объявил о назначении финансового директора Спорт, 21:27 В Красноярском крае ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Норильске Общество, 21:21
Общество ,  
0 

В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Санкт-Петербургский городской суд во время рассмотрения апелляции на решение Невского районного суда отпустил из-под стражи двоих экс-полицейских, Артема Морозова и Александра Ипатова, ранее обвиненных в пытках задержанных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«В связи с фактическим отбытием назначенного судом наказания осужденных из-под стражи освободить», — говорится в сообщении.

Кроме того, отменен приговор полицейскому Сергею Котенко, дело вернули на пересмотр в Невский районный суд (суд первой инстанции) в ином составе со стадии подготовки к судебному заседанию.

Приговор был вынесен год назад в отношении шести сотрудников 70-го отдела полиции Петербурга. Замначальника отдела Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков получили по четыре года колонии общего режима за пытки задержанных, свою вину они не признали.

В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
Общество
Нижнекамский городской суд

Александр Ипатов получил три года и два месяца в колонии-поселении за хищение видеорегистратора, его освободили в связи с отбытием срока в рамках ареста. Сергей Котенко (фальсификация доказательств, служебный подлог) получил три с половиной года условно. Кирилл Бородич и Михаил Антоненко были полностью оправданы. Свою вину они также не признавали.

Обвинение считало, что Бородич, Котенко, Антоненко и Морозов в апреле 2017 года задержали и избили местного жителя, которого подозревали в торговле наркотиками. Позже они сфальсифицировали документы, по которым против него было возбуждено уголовное дело. Морозова, Котенко и Ипатова также обвиняли в пытках охранника букмейкерской конторы.

Теги: Санкт-Петербург, пытки
Материалы по теме
В Татарстане вынесли приговор пятерым полицейским за пытки
Общество
Уволенного за фото в морге полицейского отказались задерживать за пытки
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter