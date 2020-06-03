В Петербурге изменили приговор пытавшим задержанных экс-полицейским

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Санкт-Петербургский городской суд во время рассмотрения апелляции на решение Невского районного суда отпустил из-под стражи двоих экс-полицейских, Артема Морозова и Александра Ипатова, ранее обвиненных в пытках задержанных. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга в Telegram-канале.

«В связи с фактическим отбытием назначенного судом наказания осужденных из-под стражи освободить», — говорится в сообщении.

Кроме того, отменен приговор полицейскому Сергею Котенко, дело вернули на пересмотр в Невский районный суд (суд первой инстанции) в ином составе со стадии подготовки к судебному заседанию.

Приговор был вынесен год назад в отношении шести сотрудников 70-го отдела полиции Петербурга. Замначальника отдела Артем Морозов и оперативник Андрей Барашков получили по четыре года колонии общего режима за пытки задержанных, свою вину они не признали.