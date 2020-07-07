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Общество ,  
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Во Владивостоке таможенники задержали радиоактивный вертолет из Германии

Фото: Дальневосточное таможенное управление
Фото: Дальневосточное таможенное управление

В порту Владивостока таможенники задержали вертолет из Германии, радиация которого в 55 раз превышала допустимую норму. Об этом РБК сообщила пресс-секретарь Владивостокской таможни Ася Бережная.

По ее словам, максимальный уровень гамма-излучения на поверхности вертолета составил более 5 мкЗв/ч. Источником радиации стали редуктор и крышка редуктора хвостового винта вертолета.

Поставка вертолета осуществлялась в адрес российской компании. Согласно санитарным правилам обеспечения радиационной безопасности на территории Евразийского союза, вертолет вернут обратно в Германию.

Как уточнила пресс-служба таможни, всего за 2020 год Владивостокская таможня выявила 14 радиоактивных объектов, в том числе пять автомобилей и автозапчастей из Японии.

В январе таможенники Владивостока не пустили на территорию России радиоактивный автомобиль из Японии. При осмотре машины на ней нашли бета-активные радионуклиды. Плотность потока излучения составила от 40 до 120 частиц на кв. см в минуту.

Теги: таможня, Владивосток, новости, вертолет, радиация
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