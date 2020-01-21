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Во Владивостоке таможенники не пропустили радиоактивную машину из Японии

Фото: Дальневосточное таможенное управление

Таможенники Владивостока не пустили на территорию России радиоактивный автомобиль из Японии. Об этом сообщили РБК в пресс-службе таможни.

Речь идет о гибридной машине Toyota Prius, которая прибыла в морской порт Владивостока из соседней страны на теплоходе. При осмотре на ней нашли бета-активные радионуклиды. Плотность потока излучения составила от 40 до 120 частиц на кв. см в минуту. Информацию о зараженном автомобиле передали в Роспотребнадзор. Иномарка будет отправлена обратно.

В таможне отметили, что с момента аварии на японской атомной электростанции «Фукусима-1» в 2011 году таможенники выявили 875 радиоактивных машин, однако за последние три года в Россию не пытались провезти опасный транспорт.

Авария максимального седьмого уровня на атомной электростанции (АЭС) «Фукусима-1» произошла в 11 марта 2011 года — сильное землетрясение магнитудой 9 вызвало цунами, которое обесточило АЭС и стало причиной отказа резервных источников питания. Из-за этого перестали работать системы аварийного охлаждения, и активная зона реакторов на трех энергоблоках расплавилась. Затем последовали взрывы, разрушившие здания энергоблоков.

Выбросы радиоактивных веществ в окружающую среду оценили в пять раз меньше, чем при аварии в Чернобыле. Из-за техногенной катастрофы эвакуировали 150 тыс. жителей. В течение последующих лет правительство Японии подтвердило несколько случаев онкозаболеваний, вызванных облучением. В 2018 году была зафиксирована единственная смерть от косвенных последствий аварии.

Теги: Владивосток, автомобиль, радиация, новости РБК
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