В пансионате для пожилых в Кузбассе произошло массовое заражение COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В новокузнецком пансионате для пенсионеров произошло массовое заражение коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

«Всего заболевших там 27, один случай был выявлен немного раньше. Сейчас все на принудительной госпитализации, по больницам развезли», — рассказали в пресс-службе.

Все заразившиеся — пожилые люди. Болезнь протекает у них в разной форме: есть пациенты без симптомов, есть с ОРВИ, есть с пневмонией. Медики уже установили круг контактов всех заболевших, они находятся на изоляции.

По данным администрации Кузбасса, на 1 июня в регионе с начала эпидемии были выявлены 589 заболевших COVID-19. Суточный прирост пациентов составил 44 человека, из них 32 новых заболевших обнаружили в Новокузнецке. 233 человека выздоровели, семеро умерли.