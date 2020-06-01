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В пансионате для пожилых в Кузбассе произошло массовое заражение COVID

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В новокузнецком пансионате для пенсионеров произошло массовое заражение коронавирусом. Об этом РБК сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Кемеровской области.

«Всего заболевших там 27, один случай был выявлен немного раньше. Сейчас все на принудительной госпитализации, по больницам развезли», — рассказали в пресс-службе.

Все заразившиеся — пожилые люди. Болезнь протекает у них в разной форме: есть пациенты без симптомов, есть с ОРВИ, есть с пневмонией. Медики уже установили круг контактов всех заболевших, они находятся на изоляции.

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Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

По данным администрации Кузбасса, на 1 июня в регионе с начала эпидемии были выявлены 589 заболевших COVID-19. Суточный прирост пациентов составил 44 человека, из них 32 новых заболевших обнаружили в Новокузнецке. 233 человека выздоровели, семеро умерли.

Медицинскую помощь получают 349 пациентов с подтвержденным диагнозом. В стационарах, обсерваторах и на домашней двухнедельной изоляции находятся 9248 человек.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<300
0
<500
0
<1000
0
<5000
0
от 5000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

Теги: коронавирус, Кемеровская область, новости РБК
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