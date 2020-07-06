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Мурашко сменил главного внештатного специалиста по инфекционным болезням

Владимир Чуланов
Владимир Чуланов (Фото: sechenov.ru)

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко назначил доктора медицинских наук Владимира Чуланова главным внештатным специалистом по инфекционным болезням Минздрава. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ведомства.

Чуланов является профессором Московского государственного медицинского университета (МГМУ) им. И. М. Сеченова. Ранее он занимал должность заместителя директора по научной работе и инновационному развитию Национального медицинского исследовательского центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний.

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Как отметили в пресс-службе Минздрава, с первых дней борьбы с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19 Чуланов возглавил рабочую группу по разработке временных методических рекомендаций для врачей по профилактике, диагностике и лечению инфекции.

Ранее должность главного инфекциониста Минздрава занимала Елена Малинникова.

Теги: Минздрав, Михаил Мурашко, назначение
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