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Мишустин уволил Костенникова с должности замглавы Минздрава

Дмитрий Костенников (Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости)

Председатель правительства Михаил Мишустин уволил с должности статс-секретаря и заместителя министра здравоохранения Дмитрия Костенникова. Соответствующее распоряжение премьера опубликовано на портале правовой информации.

В документе говорится, что Костенников освобожден от должности по собственной просьбе.

По данным Минздрава, Костенников родился в 1960 году. После окончания Ленинградского госуниверситета им. Жданова он 18 лет был на военной службе, а с 2000 года занимал должность в юротделе полпреда президента в Северо-Западном федеральном округе.

Мишустин уволил замглавы Минздрава после скандала с диссертацией
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В 2003–2008 годах работал в разных должностях в налоговой полиции, службе по контролю за оборотом наркотиков, а затем до 2012 года был замминистра юстиции. На пост замглавы Минздрава Костенников пришел летом 2013 года.

В начале марта Мишустин уже уволил одного из заместителей министра здравоохранения Сергея Краевого. До этого в феврале диссертационный совет Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава лишил Краевого степени доктора медицинских наук. Поводом для такого решения стало обнаружение многочисленных заимствований в диссертации замминистра.

Теги: Минздрав, увольнение, Михаил Мишустин
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