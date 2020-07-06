В Приморье началось строительство атомного ледокола проекта «Лидер»

Фото: Судостроительный комплекс «Звезда»

На дальневосточной верфи «Звезда» в Приморском крае началось строительство сверхмощного атомного ледокола «Россия» проекта «Лидер». Об этом сообщила пресс-служба «Росатомфлота» (предприятие госкорпорации «Росатом». — РБК).

Первая резка металла ледокола для строительства состоялась 6 июля в городе Большой Камень. Государственным заказчиком судна является «Росатом», застройщиком стал «Атомфлот», а судостроительный комплекс «Звезда» — единственный исполнитель контракта, передает пресс-служба. Согласно условиям договора, ледокол планируют ввести в эксплуатацию в 2027 году. Судну проекта 10510 присвоили название «Россия».

«Судно проекта 10510 не имеет аналогов. Уникальный атомный ледокол обладает исключительными техническими характеристиками, которые позволят ему гарантированно обеспечить круглогодичные проводки в восточном районе Арктики», — заявил генеральный директор «Атомфлота» Мустафа Кашка.

Ледокол длиной 209 м и шириной 47,7 м построят по техническому проекту центрального конструкторского бюро «Айсберг». По данным пресс-службы, ледокол оснастят атомной энергетической установкой РИТМ-400, разработанной предприятием «Росатом» — «ОКБМ Африкантов». Также судно будет иметь паротурбинную установку с четырьмя турбогенераторами по 37 МВт каждый и систему электродвижения с четырьмя гребными электродвигателями по 30 МВт каждый.