В Новосибирской области разрешат работу летних кафе и веранд

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Власти Новосибирской области готовы разрешить работу летних кафе и веранд в регионе. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников в ходе оперативного совещания, сообщается на сайте правительства.

«Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций», — заявил глава региона.

Открыть летние кафе и веранды Травников предложил с 6 июля. Он поручил Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства области подготовить соответствующие документы для обсуждения в правительстве.

Кроме того, глава региона дал распоряжение главам городов и муниципальных районов подготовить необходимые документы для того, чтобы летние кафе и веранды смогли приступить к работе.