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В Новосибирской области разрешат работу летних кафе и веранд

Фото: Константин Кокошкин / Global look Press
Фото: Константин Кокошкин / Global look Press

Власти Новосибирской области готовы разрешить работу летних кафе и веранд в регионе. Об этом сообщил губернатор области Андрей Травников в ходе оперативного совещания, сообщается на сайте правительства.

«Исходя из развития эпидобстановки, считаю возможным продолжить принимать аккуратные решения по снятию ограничений на деятельность отдельных организаций», — заявил глава региона.

Открыть летние кафе и веранды Травников предложил с 6 июля. Он поручил Министерству промышленности, торговли и развития предпринимательства области подготовить соответствующие документы для обсуждения в правительстве.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Кроме того, глава региона дал распоряжение главам городов и муниципальных районов подготовить необходимые документы для того, чтобы летние кафе и веранды смогли приступить к работе.

По данным Стопкоронавирус.рф, всего с начала эпидемии на 5 июля в Новосибирской области выявлено 6505 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них за последние сутки — 106, выздоровели 4071 человек, умерли 112.

Материал дополняется

Теги: Новосибирск, Андрей Травников, коронавирус, кафе
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