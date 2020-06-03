В городской больнице в Новосибирске коронавирус выявили у 40 сотрудников

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

В городской клинической больнице №34 Новосибирска коронавирус выявили у 40 медиков, сообщили РБК в пресс-службе минздрава Новосибирской области.

«По данным на 2 июня, в городской клинической больнице №34 всего 40 медиков [с подтвержденным диагнозом], но надо понимать, что часть из них уже благополучно вышла на работу [после выздоровления]», — сказали в пресс-службе.

Всего с начала эпидемии в Новосибирской области коронавирус подтвержден у 363 медиков, отметили в минздраве.

Ранее два отделения больницы были закрыты на карантин. «Одно из них уже открыто, еще одно будет в ближайшее время открыто», — добавили в пресс-службе.