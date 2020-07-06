Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет с гражданами России вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Джона Кеннеди.

Рейс SU103 «Аэрофлота» вылетел в 19:20 5 июля по местному времени (2:20 6 июля мск). Boeing 777 должен приземлиться в терминале F Шереметьево в 10:49 мск.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, на рейс зарегистрировался 391 пассажир, среди которых 21 младенец. Нынешний вывозной полет стал уже 12-м по счету с начала пандемии коронавируса.

В числе пассажиров находились 52 человека, которым требовалась репатриация по причинам гуманитарного характера — это люди в непростой жизненной ситуации, с инвалидностью, пожилые граждане.

В Россию также возвращается один студент, у которого истекли сроки обучения и проживания, и один школьник, находившийся в США по программе образовательного обмена. Антонов отметил, что с начала пандемии из США были эвакуированы почти 4 тыс. россиян. Сейчас дипломаты готовят следующий рейс из Лос-Анджелеса, запланированный на 9 июля.

Ранее 29 июня из Нью-Йорка вернулись 394 человека, застрявшие в США после закрытия границ и отмены авиасообщения.