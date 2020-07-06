Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
В небе над озером в США столкнулись два самолета Общество, 07:05 Эксперты оценили отношение мигрантов в России к ситуации с коронавирусом Общество, 07:00 Как доля онлайн-продаж «ВкусВилл» выросла в 30 раз РБК и #CloudMTS, 06:45 Власти Забайкалья отменили введенные из-за эпидемии цифровые пропуска Общество, 06:39 Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву Общество, 06:19 Зюганов ответил на слова Путина о Конституции СССР Политика, 06:03 В Госдуме предложили расширить доступ к льготам для зарубежных инвесторов Экономика, 06:00 В Госдуме разработали поправки о налогообложении выплат за рубеж Pro, 06:00 Идеальный шторм: что делать с деньгами в 2020 году РБК и Сбербанк Первый, 05:26 Великобритания утвердит санкции против россиян за нарушение прав человека Политика, 05:22 Прокуратура проверит сведения о неоказании помощи умершему от COVID врачу Общество, 05:21 Кипр проверит «золотые паспорта» братьев Ананьевых Финансы, 05:00 В ВОЗ заявили об интересе к российской вакцине от коронавируса Общество, 04:53 Компания Баффета выкупила активы владельца газопровода Atlantic Coast Бизнес, 04:45
Пандемия коронавируса ,  
0 

Вывозной рейс с россиянами вылетел из Нью-Йорка в Москву

Самолет с гражданами России вылетел из Нью-Йорка в Москву. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта Джона Кеннеди.

Рейс SU103 «Аэрофлота» вылетел в 19:20 5 июля по местному времени (2:20 6 июля мск). Boeing 777 должен приземлиться в терминале F Шереметьево в 10:49 мск.

Как заявил посол России в США Анатолий Антонов, на рейс зарегистрировался 391 пассажир, среди которых 21 младенец. Нынешний вывозной полет стал уже 12-м по счету с начала пандемии коронавируса.

Почти 400 россиян вылетели из Нью-Йорка вывозным рейсом
Общество
Фото: Виктор Борзых / Global Look Press

В числе пассажиров находились 52 человека, которым требовалась репатриация по причинам гуманитарного характера — это люди в непростой жизненной ситуации, с инвалидностью, пожилые граждане.

В Россию также возвращается один студент, у которого истекли сроки обучения и проживания, и один школьник, находившийся в США по программе образовательного обмена. Антонов отметил, что с начала пандемии из США были эвакуированы почти 4 тыс. россиян. Сейчас дипломаты готовят следующий рейс из Лос-Анджелеса, запланированный на 9 июля.

Ранее 29 июня из Нью-Йорка вернулись 394 человека, застрявшие в США после закрытия границ и отмены авиасообщения.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
<100
0
<1000
0
<100 000
0
<250 000
0
от 250 000
0
Источник: JHU
Данные по миру i

Теги: рейс, Нью-Йорк, Москва
Материалы по теме
Россияне вылетели из Франкфурта в Москву возвратным рейсом «Аэрофлота»
Общество
Почти 400 россиян вылетели из Нью-Йорка вывозным рейсом
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter