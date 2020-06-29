Почти 400 россиян вылетели из Нью-Йорка вывозным рейсом

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В Россию из Нью-Йорка возвращается 394 человека, застрявшие за границей из-за отмены авиасообщения в связи с пандемией коронавируса. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов, передает пресс-служба дипмиссии в Facebook.

Самолет вылетел из аэропорта Джона Кеннеди вечером 28 июня. В числе его пассажиров 17 младенцев. По словам Антонова, на борту находятся жители разных регионов России.

Посол отметил, что значительная часть пассажиров вывозного рейса находились в так называемом гуманитарном списке. «На борту самолета, который мы провожали сегодня, — 72 пассажира, нуждавшихся в репатриации по причинам неотложного характера», — пояснил Антонов. Среди них 24 пожилых человека, больные, проходившие в США лечение и реабилитацию или имеющие инвалидность.

Кроме того, в самолете находятся трое школьников, которые пребывали в Соединенных Штатах по программам образовательного обмена, а также пять студентов, у которых закончился срок обучения и проживания в общежитии.

Посол сообщил, что с начала вывозных рейсов из США вернулись на родину почти 3,5 тыс. россиян. Следующий рейс из Нью-Йорка назначен на 5 июля.

Ранее Минкомсвязь сообщала, что с 20 июня по 1 июля запланировано 32 вывозных рейса для возвращения застрявших в других странах соотечественников.