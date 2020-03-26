В массовом ДТП в Египте погибли не меньше 16 человек

В египетской провинции Гиза произошло массовое ДТП, в результате которого, по меньшей мере, 16 человек погибли. Об этом сообщает телеканал Sada el-Balad.

Инцидент произошел на обводной дороге в окрестностях города Эс-Сафф. По предварительным данным несколько десятков автомобилей остановились на блокпосту из-за комендантского часа, объявленного властями Египта в рамках борьбы с коронавирусом.

В этот момент в машины на высокой скорости врезался грузовик с прицепом, повредив 14 автомобилей. Известно, как минимум, о 16 погибших и 15 пострадавших.

Телеканал со ссылкой на свидетелей аварии сообщает, что большинство погибших находились в двух микроавтобусах, стоявших первыми на пути грузовика.