Партия премьера Хорватии вырвалась вперед на парламентских выборах

Правящая партия «Хорватское демократическое содружество» (ХДС), которую возглавляет премьер-министр страны Андрей Пленкович, лидирует на парламентских выборах. Об этом сообщает газета Večernji list.

На 21:48 по местному времени (22:48 мск) обработано почти 44% голосов избирателей. По предварительным итогам обработки протоколов, ХДС получает 70 мандатов из 151 в парламенте Хорватии.

Близкая действующему президенту страны Зорану Милановичу социал-демократическая партия «Перезагрузка» предварительно получает 42 места в парламенте. На третьем месте по числу голосов партия «Движение за отечество», лидером которой является хорватский певец и бизнесмен Мирослав Шкоро — у нее 15 мандатов.

Выборы Сабора (парламента) в Хорватии, состоящего из 151 депутата, проходят раз в четыре года. Избирательные участки в стране закрылись в 19:00 по местному времени (20:00 мск). Несмотря на эпидемию коронавируса, эксперты отметили неплохую явку в 34,04% — всего проголосовало около 1,15 млн избирателей.