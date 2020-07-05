В Таиланде россиянку заподозрили в убийстве годовалой дочери

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Полиция тайского курортного города Паттайя подозревает россиянку в убийстве своей годовалой дочери. 33-летняя женщина пыталась покончить с собой, сообщает The Pattaya News.

Россиянку с незначительными травмами обнаружили под окнами ее квартиры в пятиэтажном доме в районе Наклыа. В сообщении называется имя подозреваемой — Анна Ефимова. Сначала она заявила, что ее избил муж и он виновник произошедшего. Однако домовладелец пояснил полицейским, что женщина проживает в квартире только с ребенком.

Когда полицейские поднялись в квартиру подозреваемой на третьем этаже, нашли ее дочь, которой было всего год и семь месяцев, мертвой. Девочка была завернута в полотенце в ванной и придавлена разбитым и вырванным из пола унитазом. По данным полиции, ребенка избили.

Кроме того, в квартире были найдены два свертка с белым порошком, предположительно, наркотиком. Пока россиянка находится в больнице, позже ее возьмут под стражу.

