СМИ сообщили о смерти россиянина и его собаки на вилле в Таиланде

СМИ сообщили о смерти россиянина и его собаки на вилле в Таиланде

В Таиланде на одной из вилл острова Самуй нашли тела российского туриста и одной из трех его собак. Об этом сообщают Bangkok Post и Thai Rath.

Как пишет Bangkok Post, полиция обнаружила 51-летнего мужчину, лежащего на полу в спальне на первом этаже дома. Его тело было прикрыто покрывалом, в той же комнате полицейские нашли его мертвого питбультерьера.

Как считают правоохранительные органы, к этому времени они могли быть мертвы уже семь дней. Соседи вызвали полицейских, когда почувствовали сильный неприятный запах со стороны дома. По их словам, мужчина жил в доме около 10 лет вместе с тремя собаками и котом.

Правоохранительные органы и судмедэкспреты не выявили следов насильственной смерти. В доме они обнаружили наркотики и стакан с неизвестной жидкостью. Их отправят на дальнейшую экспертизу. Из-за начавшегося разложения специалисты не смогли назвать причину смерти мужчины и собаки, пишет Thai Rath, поэтому судмедэксперты проведут вскрытие тела россиянина, погибшего пса осмотрят ветеринары.

РБК направил запрос в посольство России в Таиланде.