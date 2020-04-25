В Екатеринбурге после ДТП загорелись пассажирский автобус и легковушка

В Екатеринбурге столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль, после чего обе машины загорелись, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Авария произошла на улице Шефской. По данным ГУ МЧС, сообщение о ней поступило в 7.34 (5.34 мск). Площадь возгорания составила 3 кв.м, огонь ликвидировали за девять минут. Возгорание тушили семь человек и две единицы техники.

Все пассажиры самостоятельно эвакуировались из автобуса. При этом и в автобусе, и в легковом автомобиле есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Новгородской области военный грузовик «КамАЗ» столкнулся с мусоровозом. В результате погиб водитель военного грузовика. По предварительным данным, водитель мусоровоза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с военным автомобилем.