Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 25 апреля
USD ЦБ: 74,72 (-0,41) Quote, 24 апр, 14:36
Курс евро на 25 апреля
EUR ЦБ: 80,25 (-0,89) Quote, 24 апр, 14:36
В Новосибирской области выявили 38 новых случаев заражения коронавирусом Общество, 08:40 СМИ узнали об отмене видеоконференции стран G20 из-за спора США и КНР Политика, 08:09 В Екатеринбурге после ДТП загорелись пассажирский автобус и легковушка Общество, 08:02 В Находке у 11 сотрудников скорой помощи выявили COVID-19 Общество, 07:21 Из-за нарушителя самоизоляции в Хакасии заразились 34 человека Общество, 06:55 Оператор Wi-Fi в московском метро стал системообразующим Экономика, 06:50 В США умер звезда «Запретной зоны» актер Дмитрий Дьяченко Общество, 06:30 «Роскосмос» успешно запустил к МКС ракету «Победы» Технологии и медиа, 06:10 Итальянские ученые назвали реальный уровень смертности от коронавируса Общество, 05:45 Facebook заплатит $5 млрд из-за скандала с Cambridge Analytica Бизнес, 05:33 Вирусологи назвали категорию людей с возможным иммунитетом к коронавирусу Общество, 05:15 В Санкт-Петербурге от коронавируса умер врач Елизаветинской больницы Общество, 04:56 Reuters сообщило об отправке врачей из Китая для консультаций Ким Чен Ына Политика, 04:44 В Саудовской Аравии отменили наказание плетьми Общество, 04:30
Общество ,  
0 

В Екатеринбурге после ДТП загорелись пассажирский автобус и легковушка

В Екатеринбурге столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль, после чего обе машины загорелись, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

Авария произошла на улице Шефской. По данным ГУ МЧС, сообщение о ней поступило в 7.34 (5.34 мск). Площадь возгорания составила 3 кв.м, огонь ликвидировали за девять минут. Возгорание тушили семь человек и две единицы техники.

Все пассажиры самостоятельно эвакуировались из автобуса. При этом и в автобусе, и в легковом автомобиле есть пострадавшие. Им оказывают медицинскую помощь.

Ранее в Новгородской области военный грузовик «КамАЗ» столкнулся с мусоровозом. В результате погиб водитель военного грузовика. По предварительным данным, водитель мусоровоза не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с военным автомобилем.

Теги: ДТП, авария, Свердловская область
Материалы по теме
В ДТП с автобусом на Кутузовском проспекте погибли два человека
Общество
В Петербурге госпитализировали двоих детей после ДТП
Общество
Блогер Павел Петель погиб в ДТП в Подмосковье
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter