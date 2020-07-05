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Тела троих погибших при обрушении под Кировом извлекли из-под завалов

Фото: МЧС России
Фото: МЧС России

В Кировской области извлекли из-под завалов тела троих погибших при обрушении перекрытий строящегося здания торгового центра. Еще один человек был госпитализирован, сообщили РБК в пресс-службе управления СК по региону.

МЧС показало видео с места обрушения на стройке ТЦ в Кировской области
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Ранее 5 июля в городе Зуевке на улице Свердлова обрушились перекрытия строящегося торгового центра. В результате обрушения три человека погибли, еще один получил травмы. Площадь обрушения составила 250 кв. м., уточнили в МЧС.

Региональное управление СК возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, в результате чего погибли люди (ст. 216 УК РФ).

Теги: новости, обрушение, Кировская область
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