В Вашингтоне прошел авиапарад по случаю Дня независимости США

Парад авиационной техники по случаю Дня независимости США состоялся в Вашингтоне. Об этом сообщает USA Today.

В рамках мероприятия «Салют Америке — 2020» над зданием Белого дома пролетели американские военные самолеты и вертолеты.

Воздушная часть парада началась с пролета самолета Air Force One (президентский «борт номер один»). Затем с вступительным словом к нации обратился президент США Дональд Трамп. После его выступления продолжилась основная часть авиапарада. В нем были задействованы исторические воздушные суда различных эпох авиастроения, начиная со Второй мировой войны, так и современная техника. В частности, это самолеты Douglas DC-3, истребители P-51 Mustang, бомбардировщики B-17 Flying Fortress, а также B-29 Superfortress, которые в 1945 году проводили ядерную бомбардировку Японии. Также в параде был задействован самолет В-52 и самолеты времен корейской и вьетнамской войн. Помимо этого, в параде принял участие вертолет Black Hawk и Apache, истребители F-22 Raptor и F-35 Lightning, стратегический бомбардировщик B-1.

По окончании парада над Белым домом состоялся праздничный салют.

4 июля жители США отметили День независимости страны в 244-й раз. По традиции в этот день устраиваются фейерверки, а американцы вывешивают на своих домах государственный флаг США. В текущем году в этот день в ряде американских городов состоялись акции в поддержку реформ и борьбы с жестокостью полиции и с расовым неравенством, которое возникло в стране после гибели афроамериканца Джордже Флойде в конце мая при задержании полицейскими.