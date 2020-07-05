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Общество ,  
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Москвичам дали советы о правилах поведения при встрече с диким кабаном

Фото: Ладислав Карпов / ТАСС
Фото: Ладислав Карпов / ТАСС

При встрече с дикими кабанами следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание, так как животные не станут нападать на человека без повода. Такую рекомендацию дали москвичам на сайте мэра столицы.

По данным мэрии, кабанов заметили в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье», а также в зеленых массивах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

Кабаны — одни из самых опасных зверей в столичном регионе, говорится в сообщении. В случае опасности они могут вести себя крайне агрессивно. Самцы способны нанести рваные раны с помощью острых клыков, а самки, у которых клыки менее развиты, могут сбить человека с ног и затоптать передними копытами.

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При встрече с диким кабаном специалисты рекомендуют не приближаться к зверю и не смотреть на него в упор. «В таком случае животное может даже не заметить человека», — говорится на сайте мэра. В случае с выводком поросят нельзя подходить к ним и брать их на руки.

Если надо уйти, это нужно сделать медленно и не поворачиваясь к кабану спиной. В случае нападения животного лучше всего залезть на ближайшее дерево. Если такой возможности нет, в момент нападения надо резко увернуться, а пока животное будет разворачиваться, найти укрытие.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что ежегодно в России число пострадавших в результате нападения животных составляет порядка 380–450 тыс. человек.

Теги: кабан, дикие животные, Москва
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