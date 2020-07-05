Москвичам дали советы о правилах поведения при встрече с диким кабаном

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При встрече с дикими кабанами следует замереть и постараться не привлекать к себе внимание, так как животные не станут нападать на человека без повода. Такую рекомендацию дали москвичам на сайте мэра столицы.

По данным мэрии, кабанов заметили в Битцевском лесу, природно-историческом парке «Москворечье», а также в зеленых массивах Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО).

Кабаны — одни из самых опасных зверей в столичном регионе, говорится в сообщении. В случае опасности они могут вести себя крайне агрессивно. Самцы способны нанести рваные раны с помощью острых клыков, а самки, у которых клыки менее развиты, могут сбить человека с ног и затоптать передними копытами.

При встрече с диким кабаном специалисты рекомендуют не приближаться к зверю и не смотреть на него в упор. «В таком случае животное может даже не заметить человека», — говорится на сайте мэра. В случае с выводком поросят нельзя подходить к ним и брать их на руки.