Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии

За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате удара молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом со ссылкой на местные власти сообщают телеканал NDTV и журнал India Today.

По данным телеканала, восемь человек погибли в Аллахабаде, по шесть человек — в городах Мирзапур и Бхадохи, двое — в Каусамби, и один — в Джаунпуре. Местные власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших.

Кроме того, серьезные ожоги получили десять человек в Мирзапуре, девять — в Праяграде, шесть — в Бхадохи и четыре — в Каушамби.

25 июня из-за разрядов молний в Индии погибли 107 человек на востоке и севере страны. По данным газеты The Times of India, жертвами стихии стали 83 жителя штата Бихар, и 24 человека из штата Уттар-Прадеш. Большинство из них во время начала грозы работали в поле.