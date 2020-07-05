Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Проверка контрагентов
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 4 июля
USD ЦБ: 70,5 (-0,02) Quote, 03 июл, 13:13
Курс евро на 4 июля
EUR ЦБ: 79,22 (-0,3) Quote, 03 июл, 13:13
ТАСС узнал о пятикратном росте дальности поражения российских ЭМИ-пушек Общество, 09:45 Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии Общество, 09:35 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 5 июля Общество, 09:21 Страховщики сочли незначительными доходы от «коронавирусных» полисов Финансы, 09:00 Врач назвал сроки второй волны коронавируса Общество, 08:33 Протестующие в Балтиморе снесли памятник Колумбу Общество, 08:06 Золтан Истван — РБК Pro: «Миллиардеры боятся говорить о бессмертии» Pro, 08:00 Первый премьер ДНР заявил о скором вхождении Донбасса в состав России Политика, 08:00 На юго-западе Японии из-за ливней погибли 16 человек Общество, 07:26 Протестующие возле Белого дома сожгли флаг США после речи Трампа Политика, 06:53 Канье Уэст вновь заявил о планах баллотироваться в президенты США Политика, 06:14 В Вашингтоне прошел авиапарад по случаю Дня независимости США Политика, 06:08 Человек погиб от падения деревьев на палаточный лагерь под Красноярском Общество, 05:10 Космические туристы подписали контракты на полет к МКС на «Союзе» Технологии и медиа, 05:00
Общество ,  
0 

Более 20 человек погибли от ударов молний на севере Индии

За последние сутки по меньшей мере 23 человека погибли и 29 пострадали в результате удара молний в штате Уттар-Прадеш на севере Индии. Об этом со ссылкой на местные власти сообщают телеканал NDTV и журнал India Today.

По данным телеканала, восемь человек погибли в Аллахабаде, по шесть человек — в городах Мирзапур и Бхадохи, двое — в Каусамби, и один — в Джаунпуре. Местные власти пообещали выплатить компенсации семьям погибших.

В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Общество
Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Кроме того, серьезные ожоги получили десять человек в Мирзапуре, девять — в Праяграде, шесть — в Бхадохи и четыре — в Каушамби.

25 июня из-за разрядов молний в Индии погибли 107 человек на востоке и севере страны. По данным газеты The Times of India, жертвами стихии стали 83 жителя штата Бихар, и 24 человека из штата Уттар-Прадеш. Большинство из них во время начала грозы работали в поле.

Теги: Индия, молнии
Материалы по теме
В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек
Общество
Два человека пострадали от удара молнии в парке «Коломенское» в Москве
Общество
В Омске молния попала в газопровод и оставила без газа 70 тыс. жителей
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter