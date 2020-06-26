В Индии за сутки от ударов молний погибли более 100 человек

Фото: Ezra Acayan / Getty Images

Разряды молний стали причиной гибели 107 человек на востоке и севере Индии 25 июня. Об этом сообщает газета The Times of India.

По данным издания, в результате разрядов погибли 83 жителя восточного штата Бихар, еще 24 человека погибли в северном штате Уттар-Прадеш.

Большинство жертв застали грозовые ливни во время работ в поле. Несмотря на предупреждения чрезвычайных служб, объявивших повышенный уровень опасности, люди не стали спасаться от непогоды в домах.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в Twitter выразил соболезнования семьям погибших. По его словам, власти штатов окажут родственникам материальную помощь.

20 июня в парке музея-заповедника «Коломенское» на юге Москвы от удара молнии пострадали мужчина и женщина. Их госпитализировали.