СМИ узнали о пятикратном росте дальности поражения российских ЭМИ-пушек

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек доведена до 10 км. Такие результаты были получены в ходе полигонных испытаний оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7–8 км, максимальная — примерно десять», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, на начальном этапе дальность поражения составляла «пару километров».

Источник ТАСС рассказал, что испытания электромагнитного оружия начались в 2015 году, а последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек (ЭМИ — электромагнитное излучение) прошли весной.

По словам другого источника агентства, ЭМИ-пушки уничтожают летательные аппараты на дистанции в 10 км «за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры». Собеседник ТАСС добавил, что электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. Поэтому выстрел из такого оружия длится миллисекунды и мгновенно достигает цели.