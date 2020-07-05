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СМИ узнали о пятикратном росте дальности поражения российских ЭМИ-пушек

Дальность гарантированного уничтожения целей опытными образцами российских электромагнитных пушек доведена до 10 км. Такие результаты были получены в ходе полигонных испытаний оружия, сообщает ТАСС со ссылкой на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

«В настоящее время средняя дальность эффективной стрельбы электромагнитных пушек по воздушным целям составляет 7–8 км, максимальная — примерно десять», — сказал один из собеседников агентства. По его словам, на начальном этапе дальность поражения составляла «пару километров».

Источник ТАСС рассказал, что испытания электромагнитного оружия начались в 2015 году, а последние полигонные стрельбы из ЭМИ-пушек (ЭМИ — электромагнитное излучение) прошли весной.

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Винтовка DXL-4 &laquo;Севастополь&raquo;

По словам другого источника агентства, ЭМИ-пушки уничтожают летательные аппараты на дистанции в 10 км «за счет сжигания электронных компонентов их бортовой аппаратуры». Собеседник ТАСС добавил, что электромагнитное излучение распространяется со скоростью света. Поэтому выстрел из такого оружия длится миллисекунды и мгновенно достигает цели.

Источники сообщили, что во время испытаний ЭМИ-пушки сжигали различные приборы на земле, а также уничтожали беспилотные летательные аппараты.

По словам собеседников агентства, в ближайшее время мобильный ударный ЭМИ-комплекс создать не удастся, так как такое оружие потребляет очень большие объемы электроэнергии.

Ранее «РИА Новости» сообщили, что в России создается снайперская винтовка с предельной дальностью стрельбы 7 км. По словам гендиректора предприятия — разработчика этого оружия Lobaev Arms Владислава Лобаева, проект дальнобойной высокоточной винтовки получил предварительное название DXL-5.

Теги: оружие, Россия
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